В Курской области в результате атаки БПЛА ранен мирный житель

По информации главы региона, мужчина получил ожог головы

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ в деревне Яньково Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский дрон совершил атаку на гражданский автомобиль в деревне Яньково Рыльского района. В результате атаки пострадал водитель автомобиля", - написал он.

По информации главы региона, у 63-летнего мужчины ожог головы. От госпитализации пострадавший отказался, автомобиль полностью уничтожен.