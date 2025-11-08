Кременчуг в Полтавской области обесточен

В городе ввели график подачи воды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Блэкаут произошел в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воду будут давать в общей сложности 6 часов в течение суток. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"В связи с тем, что город обесточен, водоканал перешел на работу в режиме резервного обеспечения. Подача воды в городскую сеть будет осуществляться по графикам: будние дни с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00, выходные - с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00", - сообщил он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как сообщает агентство УНИАН, без света также остался город Горишние Плавни в Полтавской области. Издание "Страна" сообщает, что проблемы со светом фиксировались в Днепропетровске, ночью вводились экстренные отключения электроэнергии в Киеве.