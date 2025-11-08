ВСУ пытались вывести из строя ТЭЦ в Курске

Перебоев с подачей тепла не возникло

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Курске, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что утром 8 ноября Вооруженные силы Украины пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Глава региона добавил, что "попытка врага оказалась тщетна". Объект продолжает работать в штатном режиме, перебоев с подачей тепла нет, инфраструктура не нарушена.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы, выехал министр ЖКХ и ТЭК региона. Хинштейн сказал, что "нацисты продолжают попытки вывести из строя объекты гражданской инфраструктуры, в особенности объекты энергетики. Это делается с целью запугивания жителей и причинения им вреда, но "безуспешно", уточнил он.