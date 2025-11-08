В Курской области микроавтобус с детьми попал в ДТП

Пострадали семь человек, среди них четыре ребенка

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. В Курской области семь человек, из которых четверо детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с белгородскими детьми и легкового автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 7 человек: водитель легкового автомобиля и 6 человек в нашем микроавтобусе - 2 взрослых (водитель и сопровождающий) и 4 детей", - написал Гладков.

По информации Гладкова, все пострадавшие доставлены в больницу, у всех зафиксировано состояние средней тяжести, угрозы жизням нет. Пострадавших обследуют, по результатам будет принято решение - оставить детей в больнице в Курске или перевезти в Белгород. "Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован", - отметил Гладков. Предварительно, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, среди пострадавших женщина 25 лет, сопровождавшая детей, четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, 19-летний молодой человек, а также 40-летняя женщина - водитель легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Курскую городскую больницу №3. "К счастью, подросткам госпитализация не потребовалась", - сообщил Хинштейн.