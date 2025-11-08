После взрыва газа под Тулой завели дело об оказании небезопасных услуг

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения подъезда в доме в Тульской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения многоквартирного дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв газа произошел в квартире на первом этаже в момент проведения ремонтных работ.

Как сообщали в прокуратуре области, среди пострадавших - два сотрудника газовой службы, они приехали в дом по вызову из-за запаха газа и проводили там ремонтные работы.