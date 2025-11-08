В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

ДТЭК отмечает, что такие меры приняты по распоряжению национальной энергетической компании "Укрэнерго"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены в столице Украины и Киевской области. Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК".

"Киев, Киевская область: экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В свою очередь "Укрэнерго" в телеграм-канале сообщает, что "в нескольких регионах Украины применяются аварийные отключения света". Названия областей компания не приводит.