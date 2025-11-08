В ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете ранен мужчина

Он был госпитализирован

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете в относящемся к Донецку селе Кременец в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в селе Кременец Петровского района в результате детонации ВОП (взрывоопасный предмет - прим. ТАСС) получил множественные осколочные ранения мужчина 1974 года рождения", - написал он.

Кулемзин уточнил, что пострадавшего госпитализировали.