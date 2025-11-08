В ДНР задержали двух подростков за подготовку подрыва объекта ж/д инфраструктуры

Взяв спички, автомобильный гаечный ключ и бутылки с бензином, школьники на мотоцикле приехали к месту расположения железнодорожного релейного шкафа

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Два совершеннолетних жителя Макеевки Донецкой Народной Республики задержаны за подготовку подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры. Против них возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних. Юноши подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт группой лиц по предварительному сговору). <...> По ходатайству следователя Луганского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в октябре неизвестный через интернет установил контакт со школьником 2010 года рождения из Макеевки и убедил его повредить объекты железнодорожной инфраструктуры за денежное вознаграждение. К проведению теракта подросток привлек своего приятеля 2009 года рождения. Взяв спички, автомобильный гаечный ключ и бутылки с бензином, школьники на мотоцикле приехали к месту расположения железнодорожного релейного шкафа на перегоне между станциями Криничная и Макеевка железных дорог Новороссии, где их задержали силовики.

СК устанавливает причастность школьников к совершению аналогичных преступлений.