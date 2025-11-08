В Челябинске при пожаре пострадали два человека

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Челябинске, самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Челябинске в квартире на шестом этаже многоэтажки на улице Чичерина загорелись вещи. Оперативно прибывшие огнеборцы спасли по автолестнице мужчину. Внутри квартиры была обнаружена женщина без сознания. Оба пострадавших переданы работникам скорой помощи", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, в том числе 3 ребенка.

Открытое горение ликвидировано на площади 15 кв. м.