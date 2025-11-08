На Украине приостановили работу всех пунктов пропуска на границе

Причиной этого стал сбой в работе базы данных таможни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сбой в работе базы данных украинской таможни привел к прекращению пропускных операций на госгранице Украины. Об этом сообщила украинская Погранслужба в своем Telegram-канале.

"Внимание! Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни", - говорится в сообщении.

В Погранслужбе подчеркнули, что "оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и на выезд из страны временно не осуществляется".

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно. Также пограничники не сообщают, когда пункты пропуска вернутся к нормальной работе.