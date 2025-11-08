На Ставрополье проверяют сообщение о минировании АЗС

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании автозаправочной станции поступило в Кировском округе Ставрополья. Доступ к АЗС ограничен, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"В ЕДДС Кировского муниципального округа поступил анонимный сигнал о минировании АЗС. На место незамедлительно выехали все экстренные службы: служба антеррора, МЧС, полиция и скорая помощь", - говорится в сообщении.

Проводится проверка информации и осмотр объекта.

"Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие, не приближаться к указанному месту и следить за официальными сообщениями. Обеспечивается безопасность граждан", - добавили в администрации.