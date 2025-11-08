В Курской области БПЛА атаковали два автомобиля
Редакция сайта ТАСС
12:24
КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. На автодороге Хомутовка - Троебортное - Севск в Курской области два гражданских автомобиля подверглись атакам беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"ВСУ атакуют гражданские автомобили FPV-дронами по автодороге Хомутовка - Троебортное - Севск. На данный момент пострадали два гражданских автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы.
В правительстве региона попросили водителей воздержаться от поездок.