В Курской области БПЛА атаковали два автомобиля

Водителей попросили воздержаться от поездок

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. На автодороге Хомутовка - Троебортное - Севск в Курской области два гражданских автомобиля подверглись атакам беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"ВСУ атакуют гражданские автомобили FPV-дронами по автодороге Хомутовка - Троебортное - Севск. На данный момент пострадали два гражданских автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве региона попросили водителей воздержаться от поездок.