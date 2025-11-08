Под завалами обрушившегося дома в Тульской области не нашли людей

Поврежденный подъезд будет разобран

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Людей под завалами обрушившегося в результате взрыва газа подъезда дома в Куркине Тульской области не обнаружено. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Под завалами людей нет. Погибших также нет", - написал Миляев в своем канале в Мax.

Поврежденный подъезд будет разобран, после заключения экспертов начнется его восстановление, добавил губернатор.

Он также отметил, что жильцы двух подъездов смогут вернуться в свои квартиры после восстановления подачи света, воды, тепла и газа. "Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим", - написал глава региона. Для нуждающихся во временном размещении организована бронь в гостинице "Надежда" в селе Орловка.