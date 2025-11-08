Жильцов в квартире обрушившегося дома под Тулой не было

Люди смогут забрать свои вещи после завершения разбора завалов

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Жильцов в квартире дома в Куркине Тульской области, где произошла утечка газа, а затем и взрыв, не было. Жильцы дома будут допущены в свои квартиры для сбора личных вещей после завершения разбора завалов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Куркинского района Геннадий Калина.

"Было обнаружено, что утечка газа в квартире на 1-м этаже. В квартире никого не было. После завершения разбора завалов в первом подъезде и тщательной оценки состояния комиссией жители будут допущены в свои квартиры для сбора личных вещей", - написал он.

По информации главы администрации района, доступ в квартиры будет организован поэтапно в сопровождении сотрудников МЧС. Личные вещи, которые не удастся вынести, можно будет забрать в здании районной администрации, где "будет организовано охраняемое хранение".

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что жильцы двух подъездов поврежденного хлопком газа дома смогут вернуться в квартиры после восстановления подачи света, воды, тепла и газа.