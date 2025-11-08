В Новосибирской области при пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка

СК завел уголовное дело за причинение смерти по неосторожности

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. При пожаре в частном доме в рабочем поселке Сузун Новосибирской области погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственным отделом по Черепановскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 8 ноября загорелся частный дом в рабочем поселке Сузун. В пожаре погибла 12-летняя девочка. Следователи вместе с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия и выясняют причины возгорания. Назначена судебная экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура района.