Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

На территорию Торгового представительства сбросили краску с дрона, сообщило посольство России

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. Очередной инцидент со сбросом краски на территорию Торгового представительства России произошел в Швеции. Об этом сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

"Рано утром 8 ноября 2025 года был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме. С мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства России и торгпредства России в Швеции перевалил уже за два десятка. Комментарии, как говорится, излишни", - отмечено в сообщении.

Как сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве, с мая 2024 года было зарегистрировано более 15 нападений на территории российских миссий с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. Несколько случаев оказались особо опасны в связи с использованием стеклянных сосудов с краской, которые в силу своего веса и наличия осколков могли привести к тяжелым травмам. По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии, но злоумышленники до сих пор не найдены, а инциденты продолжаются. Посольство принимает меры по обеспечению безопасности, но его возможности ограничены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атаки БПЛА на дипмиссии России в Швеции происходят при полном попустительстве шведских властей, Москва требует от Стокгольма неукоснительно соблюдать обязательства по Венской конвенции. Дипломат отметила, официальный Стокгольм не только грубо нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств, "но и, судя по всему, не способен контролировать соблюдение положений внутреннего законодательства".