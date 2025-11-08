В Петербурге подростка арестовали за участие в террористической организации

Несовершеннолетний признал свою вину

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, запрещена в РФ), сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"7 ноября 2025 года фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину он признал. Срок меры - 30 декабря 2025 года (1 месяц 24 суток)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подросток, будучи приверженцем экстремистских взглядов и испытывая недовольство действующей властью РФ и специальной военной операцией, не позднее 3 февраля 2025 года вышел на контакт с представителями РДК и в ходе переписки выразил намерение участвовать в деятельности этой террористической организации. Не позднее 3 апреля он осуществил разведку железнодорожной инфраструктуры вблизи участка между станциями Новая Охта и Парнас и отправил представителям РДК снимки и видеоматериалы об объекте для последующего совершения ими диверсии или теракта.

"Дополнительный трагизм ситуации состоит в том, что в ходе процесса стало известно, что отец Вячеслава находится на СВО. Защищать Родину и семью мужчина пошел добровольно", - отмечается в сообщении пресс-службы.