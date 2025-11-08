ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Украине сотрудники ТЦК на машине дважды сбили человека

Он пытался помешать насильственной мобилизации мужчины, сообщает издание "Страна"
13:56

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Машина с сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Виннице дважды сбила человека, пытавшегося помешать насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

На прикрепленном ролике видно, как кроссовер, внутри которого сидят сотрудники ТЦК и задержанный ими мужчина, со всех сторон окружили четверо человек. Они держатся за двери, двое встали прямо перед капотом. Тем не менее автомобиль начинает движение, чуть не сбивает мужчину и дает задний ход. Во второй раз машина движется уже быстрее, несмотря на то, что на капот облокотился мужчина, разгоняется и уезжает. На другом ролике видно этого же человека, лежащего на проезжей части без сознания - до этого машина на скорости примерно 20 км/ч резким маневром столкнула его с капота вбок, и он упал.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. 

