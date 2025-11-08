В Югре один человек погиб и трое пострадали в ДТП

Водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. На автодороге Сургут - Нижневартовск один человек погиб, трое травмированы в результате ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Сегодня около 17:15 (15:15 мск - прим. ТАСС) на 55-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе 49-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Haval под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель Chevrolet скончался в карете скорой помощи, водитель Haval и два его пассажира получили травмы", - говорится в сообщении.