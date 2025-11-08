На Украине арестовали начальника отдела полиции Киева

Юрий Рыбянский скрылся с изъятыми $400 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине арестовал на 60 суток начальника отделения полиции Дарницкого района Киева Юрия Рыбянского, скрывшегося с изъятыми у преступников $400 тыс. Об этом изданию "Общественное" сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Суд назначил Рыбянскому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью альтернативы - внесения залога в размере 13,3 млн гривен ($317,3 тыс.)", - сообщили в прокуратуре.

Ранее Рыбянского задержали в Ровненской области. Перед этим он не явился на службу и перестал выходить на связь.