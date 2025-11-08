В Тульской области завершили разбор завалов обрушившегося дома

Из-за взрыва газа в здании частично обрушился подъезд

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы по разбору завалов многоквартирного дома в Куркине Тульской области, в котором из-за взрыва газа частично обрушился подъезд, завешены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На месте частичного обрушения подъезда жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино завершены аварийно-спасательные и поисковые работы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасателям удалось деблокировать из-под завалов одного человека. "Всего для ликвидации последствий были привлечены 55 единиц техники и 155 человек личного состава от всех органов управления РСЧС. Из них от МЧС России - 25 единиц техники и 90 человек личного состава", - отметили в пресс-службе ведомства.

Обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей в трехподъездном трехэтажном жилом доме №10 по ул. Ленина произошло в результате хлопка бытового газа. Пострадали четыре человека, трое были госпитализированы, один от госпитализации отказался. Среди пострадавших - два сотрудника газовой службы. 10 жильцов дома эвакуированы, они находятся у своих родственников. По факту обрушения подъезда следователями СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело, региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.