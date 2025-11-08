Касаткин не будет оспаривать решение суда Франции об экстрадиции в США

Баскетболист считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято, отметил его адвокат Фредерик Бело

Даниил Касаткин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в конце июня, не будет оспаривать постановление суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Фредерик Бело.

"Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято. Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде", - сказал он.

Адвокат россиянина подчеркнул, что его подзащитный настаивает на своей невиновности и не понимает причин стремления Франции выдать его. "Он ждет решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США", - добавил Бело.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.

29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. Глава консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов в беседе с ТАСС отметил, что такое решение является ожидаемым, учитывая тот факт, что в прошлом россиянину несколько раз отказывали в освобождении, несмотря на превышение установленных сроков его содержания под стражей в ожидании документов от американской стороны.