В Белгородской области более 20 тыс. жителей остались без света из-за атаки БПЛА

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

В сообщении говорится, что в Белгороде из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько гаражей. Пожарные расчеты ликвидируют очаги возгорания. Более того, на нескольких улицах наблюдаются проблемы с электричеством. Энергоснабжения также нет в части поселка Дубовое Белгородского района.

По информации оперштаба региона, все аварийные и оперативные службы работают на местах, энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.