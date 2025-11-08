В Курской области около 2,5 тыс. человек остались без света

Причиной стало возгорание на одном из объектов энергетической инфраструктуры

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Предварительно около 2,5 тыс. человек в 10 населенных пунктах Кореневского района Курской области остались без электричества из-за возгорания на одном из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание. Произошло аварийное отключение света - без электричества остались 10 населенных пунктов (около 2,5 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн.

По словам губернатора, причина аварии устанавливается. Бригады энергетиков в ближайшее время приступят к устранению причин аварии.