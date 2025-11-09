На Камчатке поиски пропавшего под лавиной геолога ведут порядка 20 человек

К поискам готовы присоединиться силы КГКУ "ЦОД

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Спасатели присоединились к поискам геолога, пропавшего под лавиной в Камчатском крае. В настоящее время поисково-спасательные работы ведут порядка 20 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса. В результате двое сотрудников подрядной организации, работавших на буровой площадке, оказались под снегом. В ходе поисковой операции тело одного погибшего извлечено из-под завалов, судьба второго неизвестна.

"Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски. Также спасатели проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия на месте схода лавины. В настоящее время в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия", - говорится в сообщении.

Пока, по оценке специалистов, сил и средств самого предприятия, находящихся на месторождении, достаточно для проведения поисков. Также к поискам готовы присоединиться силы КГКУ "ЦОД" - как поисково-спасательного отряда, расположенного в Петропавловске-Камчатском, так и его филиала в Мильковском округе.