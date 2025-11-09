Kyodo: в Японии арестовали главу партии по подозрению в доведении до суицида

Такаси Татибану в 2024 году развернул дезинформационную кампанию в отношении одного из членов спецкомиссии заксобрания префектуры Хиого - Хидэаки Такэути, который впоследствии из-за нападок на него и его близких совершил самоубийство, пишет газета

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Полиция префектуры Хиого арестовала лидера Партии NHK Такаси Татибану по подозрению в клевете, повлекшей самоубийство. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Политик обвиняется в том, что в 2024 году развернул дезинформационную кампанию в преддверии губернаторских выборов в префектуре Хиого. Она была направлена на поддержку одного из кандидатов - переизбиравшегося на очередной срок Мотохико Саито. Губернатор тогда обвинялся в притеснении сотрудников и неподобающем поведении на рабочем месте.

Татибана в ходе кампании утверждал, что один из членов специальной комиссии местного законодательного собрания - Хидэаки Такэути - сфабриковал данные, приведшие к расследованию в отношении губернатора. Сторонники Саито осуществляли нападки на Такэути и его семью. Это привело к тому, что Такэути совершил самоубийство. При этом Саито на выборах в 2024 году переизбрался. Семья Такэути подала судебный иск против Татибаны, который и привел к его аресту. Пока не сообщается, признал ли он свою вину по этим обвинениям.