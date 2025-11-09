В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек

Среди них есть трое детей

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем в Новосибирской области. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщило ГУ МВД Новосибирской области.

"Предварительно установлено, что 9 ноября в 04:30 (00:30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны города Новосибирска в сторону города Кемерово и на 139-м км. выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Вольво", который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибли шесть человек. "В результате ДТП скончались водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина 1995 года рождения, и пассажиры: мужчина 1989 года рождения, женщина 1990 года рождения, и трое несовершеннолетних детей - 2015, 2017, 2025 годов рождения", - отметили в МВД. Водитель грузового автомобиля не пострадал.