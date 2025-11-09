В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами

Пострадали более 10 человек

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Автобус с иностранными туристами в Таиланде попал в аварию и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Об этом сообщила газета Matichon.

По данным издания, ДТП произошло 8 ноября вечером в горной провинции Лампанг на севере королевства. Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 пассажиров. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как отметила газета Khaosod, все пассажиры были иностранными гражданами, в основном из арабских стран.

В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что диппредставительство выясняет, пострадали ли российские граждане в результате этого ДТП. Полиция ведет расследование причин аварии.