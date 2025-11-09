В двух районах Ростовской области сбили БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:43
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области. Пострадавших не зафиксировали, информацию о разрушениях уточняют. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе", - написал он в Telegram-канале.
Как отметил Слюсарь, пострадавших нет. Информацию о последствиях уточняют.