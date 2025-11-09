В прокуратуре уточнили число детей, погибших в ДТП под Новосибирском

Их двое, а не трое, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Среди погибших в ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области двое детей, а не трое, как указывалось первоначально. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

"Следователем территориального отдела МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, 9 ноября в 04:30 (00:30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по трассе со стороны Новосибирска в направлении Кемерова. На 139-м км он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров легковой машины, среди которых двое детей 2017 и 2025 годов рождения. По уточненным в прокуратуре данным, среди погибших взрослых есть человек 2000 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.

Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Движение на федеральной трассе полностью открыто.