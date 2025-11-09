По меньшей мере один человек погиб при падении медицинского вертолета в США

В медцентре Университета Вандербильта сообщили, что на борту вертолета не было пациентов

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб и двое серьезно пострадали при крушении медицинского вертолета в округе Уилсон, штат Теннесси, сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).

"Медцентр Университета Вандербильта с прискорбием сообщает о крушении вертолета Vanderbilt LifeFlight в округе Уилсон, штат Теннесси. <...> На борту находились три члена экипажа, один из которых погиб, двое других находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении VUMC в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На борту вертолета не было пациентов, уточнили в медцентре.

Пострадавшие получают помощь в больнице Университета Вандербильта.