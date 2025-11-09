В Астрахани при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Женщина и восьмилетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, организовано проведение проверки, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, утром 9 ноября 2025 года произошло возгорание частного дома в переулке Академическом в Советском районе Астрахани. В результате возгорания погибли женщина 1959 года рождения и 8-летний мальчик", - говорится в официальном заявлении.

В нем отмечается, что, по предварительным данным, произошло замыкание электропроводки. Следственным отделом по Советскому району Астрахани регионального СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки.