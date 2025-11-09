В Ангарске двух мужчин нашли мертвыми в гараже после застолья

Продажу продуктов, которые употребляли погибшие, приостановили

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Тела двух мужчин обнаружили в гараже в Ангарске. Продажу продуктов, которые употребляли погибшие, приостановили, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"В гаражном боксе одного из кооперативов в Ангарске были обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Накануне потерпевшие распивали спиртные напитки и употребляли в пищу покупные продукты", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, следователи проводят проверку по факту произошедшего. "Место происшествия осмотрено криминалистами и следователями СК. Назначены необходимые судебно-медицинские и химические экспертизы, в том числе изъятых в боксе предметов. Опрошены очевидцы", - отметили в следственном управлении.

В ведомстве также отметили, что продажу продуктов, которые купили найденные мертвыми мужчины, приостановили.