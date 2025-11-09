В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии
08:37
обновлено 08:47
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге, из-за чего в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"По информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение", - написала она, отметив, что аварийные бригады уже работают на месте.
Глава Таганрога подчеркнула, что аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов.