В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии

В нескольких районах города нет электричества

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге, из-за чего в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"По информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение", - написала она, отметив, что аварийные бригады уже работают на месте.

Глава Таганрога подчеркнула, что аварийную ситуацию планируется устранить в течение двух часов.