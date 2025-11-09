Состояние пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей оценили как тяжелое

Пациенты получают необходимую медицинскую помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Медики госпитализировали двоих детей, которые пострадали в ДТП на Крымском мосту, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Крыма.

"Несовершеннолетние 2015 г.р. и 2013 г.р. госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н. И. Пирогова". В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в республиканском минздраве.

Легковой автомобиль столкнулся с бетонным ограждением при попытке обгона пассажирского автобусе на автодорожной части Крымского моста в воскресенье. Сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека, еще двое доставлены в медучреждение.