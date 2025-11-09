На севере Бурятии опрокинулся бензовоз

В прицепе находилось более 9 л бензина АИ-92

УЛАН-УДЭ, 9 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием бензовоза произошло в поселке Нижнеангарск на севере Бурятии рядом с озером Байкал. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Сегодня в 14:40 [09:40 мск] в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района на автозаправочной станции "Роснефть" на улице Зеленой, 14, опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9 300 литров бензина АИ-92. Для проведения специализированных работ по ограничению разлива и сбора вытекших нефтепродуктов на месте работают специалисты АО "Экоспас" - команда из четырех человек и одной единицы техники", - сообщили в агентстве, не уточнив, сколько топлива попало в грунт.

Также к ликвидации последствий аварии привлечены сотрудники Госавтоинспекции и пожарной части №50 Северо-Байкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.

"Все службы действуют в режиме повышенной готовности. Основная задача на данный момент - локализовать аварию, предотвратить дальнейшее разлив топлива и минимизировать возможный экологический ущерб. Информация о происшествии и ходе ликвидационных работ уточняется", - отметили в агентстве.