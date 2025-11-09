В Ростове-на-Дону на реке столкнулись танкер с подсолнечным маслом и сухогруз
09:42
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Столкновение танкера с подсолнечным маслом и сухогруза произошло на реке в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области.
"Поступила информация о столкновении танкера с подсолнечным маслом "Клавдия" и порожним сухогрузом "Опал". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ограничений судоходства нет, разлива нефтепродуктов не произошло.