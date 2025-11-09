В Ростове-на-Дону на реке столкнулись танкер с подсолнечным маслом и сухогруз

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Столкновение танкера с подсолнечным маслом и сухогруза произошло на реке в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Поступила информация о столкновении танкера с подсолнечным маслом "Клавдия" и порожним сухогрузом "Опал". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничений судоходства нет, разлива нефтепродуктов не произошло.