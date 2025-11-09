ТАСС: убивавший мирных жителей военный ВСУ устроил пьяный дебош в Одессе

В городском баре начальник одного из отделений ТЦК полковник Дмитрий Шаханов, будучи пьяным, оскорблял женщину и хвастался совершенными во время АТО преступлениями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Начальник одного из отделений ТЦК полковник Дмитрий Шаханов устроил пьяный дебош в одесском баре, оскорблял женщину и хвастался, что убивал мирных жителей во время проведения антитеррористической операции в Донбассе (АТО). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Пьяный начальник одного из отделений ТЦК полковник Дмитрий Шахнов оскорблял женщину у барной стойки в баре. Шахнов хвастался тем, что убивал мирных жителей, будучи в АТО, но в текущем конфликте участвовать почему-то не может. Все, на что он остался способен - это оскорблять женщин", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пока на Украине "продолжается мясорубка" и поголовный отлов граждан, руководство ТЦК "чувствует себя хозяевами в стране".