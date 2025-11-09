В Ромнах произошли взрывы

В регионе действует режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Ромны Сумской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Подробности не приводятся. Позже издание сообщило о новой серии взрывов. Еще через 10 минут поступили сообщения об очередных взрывах. До этого местные издания также сообщали об этом.

В новость внесены изменения (14:53 мск, 15:00 мск) - добавлена информация о новых взрывах в городе.