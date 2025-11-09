Ремонт объектов украинской электрогенерации затруднен из-за масштабов разрушений

Специалисты делают все возможное, указал замминистра энергетики Артем Некрасов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проведение ремонтных и восстановительных работ на объектах электрогенерации на Украине значительно затруднено из-за масштаба полученных ими повреждений. Об этом сообщил замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время. <...> Используются все возможности для проведения ремонтов, но есть потребность в дополнительном оборудовании", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Некрасов добавил, что удар по украинской энергосистеме 8 ноября был одним из самых сильных за все время. Повреждения получили как объекты генерации, так и системы распределения электроэнергии.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.