В Тульской области проведут экспертизу поврежденного взрывом газа подъезда

Жильцы двух подъездов вернулись в свои квартиры

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Экспертизу подъезда многоквартирного дома в Куркине Тульской области, где 8 ноября произошло частичное обрушение из-за взрыва бытового газа, проведут 10 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Подача всех ресурсов осуществляется в штатном режиме. Жильцы двух подъездов вернулись в свои квартиры. В настоящее время производится вывоз мусора. На 10 ноября запланировано проведение экспертизы пострадавшего подъезда", - написал он.