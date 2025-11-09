На Украине продлили отключения света на сутки

Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме, сообщило издание "Общественное. Новости" со ссылкой на распоряжение компании "Укрэнерго"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ограничения в подаче электроэнергии жителям Украины будут действовать до конца 9 ноября, а также 10 ноября. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости" со ссылкой на распоряжение компании "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме ограничительные меры в подаче электроэнергии будут применяться до конца сегодняшних суток. Завтра в большинстве областей будут действовать почасовые отключения в течение всех суток. Также будут ограничения для промышленности", - цитирует издание текст документа.

8 ноября украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.