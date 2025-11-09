В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Жителей первой береговой линии попросили укрыться в помещении без окон

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Опасность применения безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)", - написал он.

Кравченко напомнил, что при включении сирен - сигнала "Внимание всем" - жителям первой береговой линии следует укрыться в помещении без окон или там, где окна не выходят в сторону моря, а также не находиться на открытом пространстве у моря.