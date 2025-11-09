В Туапсинском округе Кубани объявили беспилотную опасность

Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Туапсинского округа Краснодарского края. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

"На территории Туапсинского округа беспилотная опасность. Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - написал он в своем Telegram-канале.