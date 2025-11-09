Пепел с вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся более чем на 50 км

Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок, отметили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Пепел с вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на высоту до 3 км и протянулся на 50 км на восток-юго-восток от исполина, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой на высоте до 3 км протянулся на 50 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Авиационный цветовой код - оранжевый. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - сообщает учреждение.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.