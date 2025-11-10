В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

Служба по вопросам, касающимся заключенных, сообщила, что речь идет о массовом удушении

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 31 заключенный погиб в результате бунта и беспорядков в тюрьме в эквадорском городе Мачала в воскресенье. Об этом сообщила служба по вопросам, касающимся заключенных.

"В связи с событиями, которые произошли во второй половине дня в воскресенье в центре лишения свободы в Мачале, сообщается, что к настоящему моменту известно о гибели 27 заключенных", - говорится в сообщении.

Из заявления следует, что речь идет о массовом удушении. Власти проводят расследование случившегося.

Ранее служба по вопросам, касающимся заключенных, сообщила о гибели четырех человек в этой же тюрьме в результате бунта, поднявшегося утром в воскресенье из-за перевода части отбывающих наказание в другое пенитенциарное учреждение. На тот момент власти сообщали, что полиция взяла ситуацию под контроль. Телеканал Ecuavisa в свою очередь сообщал о 5 погибших и 33 раненых.

В сентябре в этой же тюрьме в результате столкновений между членами двух банд погибли 14 человек, в том числе один охранник.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. 9 января 2024 года президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в Эквадоре внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.