В Красноярске осудили мужчину, задавившего на автомобиле пешехода

Суд приговорил его к 2,5 года колонии

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима жителя Красноярска, переехавшего на автомобиле мужчину на проезжей части. Потерпевший скончался в больнице, говорится в сообщении прокуратуры.

"Суд признал водителя виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 2,5 года колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в июне этого года 53-летний мужчина долгое время ходил по проезжей части в Красноярске. Спустя некоторое время перед ним остановился автомобиль Skoda Rapid, которым управлял 33-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. На его требования отойти от машины потерпевший стал ему что-то объяснять. "Однако подсудимого наличие человека перед авто не смутило, и он продолжил движение. Пешеход ударился телом об капот и упал на дорожное покрытие. После этого водитель придавил его задними колесами", - добавили в прокуратуре.

Далее мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы. Потерпевший скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния и других тяжких травм.