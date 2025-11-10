Экс-замглавы Сибирского управления Ростехнадзора получил условный срок

Чиновник также заплатит штраф в размере 1,2 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Виктора Бродта к двум годам условно и штрафу в 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, со штрафом в размере 1,2 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на срок два года, а также с лишением классного чина государственного советника Российской Федерации 3-го класса", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что также были конфискованы 120 тыс. рублей, полученные в качестве взятки. Во время заседания суда Бродт признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он просил суд о снисхождении. Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК, ФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

В ходе судебного процесса было установлено, что Бродт в декабре 2024 года, находясь в Кемерове, получил от руководителя Центра промышленной безопасности 400 тыс. рублей за ранее выявленные в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края нарушений требований безопасности. Затем для их устранения были заключены договоры с управлением по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту с компанией взяткодателя на выполнение соответствующих работ. Также Бродт способствовал подписанию заказчиком актов выполненных работ по указанным договорам, которые в полной мере не обеспечивали устранение выявленных нарушений.