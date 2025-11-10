На Камчатке фиксируют сход лавин с вулкана Безымянный

Вулкан готовится к извержению, считают ученые

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к извержению, ученые фиксируют мощную термальную аномалию и сход горячих лавин со склонов исполина, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Активность вулкана постепенно возрастает, это сопровождается мощными выбросами газа и пара и сходом горячих лавин. Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни с высокой разницей температур между тепловой аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению", - рассказали в учреждении.

Код авиационной опасности исполина повысился с "желтого" до "оранжевого". Это значит, что его активность угрожает деятельности низколетящих самолетов.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем один-два раза в год.