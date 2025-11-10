В Самарской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение грузового поезда с легковым автомобилем произошло в Самарской области. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В 00:54 мск на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино водитель легковой машины выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что локомотивная бригада не обращалась за медицинской помощью, на движение других поездов ДТП не повлияло.